Расстрелявшие сайгаков жители Волгоградской области возместили ущерб в 1,8 млн рублей

ВОЛГОГРАД, 15 октября. /ТАСС/. Обвиняемые в незаконном отстреле редких животных жители Волгоградской области, в отношении которых возбудили уголовное дело, признали вину и возместили причиненный ущерб в 1,8 млн рублей. Об этом в пятницу сообщила старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

Ранее в Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении 45-летнего и 47-летнего местных жителей, подозреваемых в незаконном отстреле на территории Быковского района региона 10 особей редких животных, занесенных в Красную книгу.

По данным следствия, в середине августа текущего года подозреваемые на автомобиле УАЗ отправились на сельскохозяйственные поля в Быковском районе региона. Будучи вооруженными охотничьим ружьем, они стали отстреливать занесенных в Красную книгу диких сайгаков. Ущерб, причиненный в результате преступной деятельности подозреваемых, оценили в 1 млн 800 тыс. рублей.

"В настоящее время фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение. В ходе допроса сообщники полностью признали свою вину в содеянном и в полном объеме возместили причиненный в результате совершенного преступления ущерб", - сказала Рудник.