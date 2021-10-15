На севере Москвы рядом с железнодорожными путями нашли снаряд времен войны

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Снаряд времен Великой Отечественной войны найден на севере Москвы недалеко от железнодорожных путей, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"На улице Складочной при прокладке кабеля обнаружен снаряд времен войны", - сказал собеседник агентства. Снаряд находится рядом с железнодорожными путями, место ЧП оцеплено. Ожидается прибытие специалистов для его утилизации.

Ранее в пятницу два снаряда времен войны были обнаружены на стройке по улице Маршала Жукова недалеко от жилых домов.