Суд арестовал мужчину, подозреваемого в ритуальном убийстве подростка в Рязанской области

ТАСС, 15 октября. Советский районный суд Рязани назначил меру пресечения в виде ареста Владиславу Цикунову, подозреваемому в убийстве 15-летнего подростка в результате совершения с ним действий обрядово-культового характера. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в прокуратуре Рязанской области.

"Суд избрал в отношении Цикунова меру пресечения в виде ареста по 10 декабря 2021 года включительно", - сообщили в прокуратуре.

9 октября в правоохранительные органы поступило сообщение об исчезновении 15-летнего подростка в Рязанском районе, управлением СК России по Рязанской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство". Вечером 13 октября при следственных действиях в лесополосе около деревни Земенки Рязанского района обнаружили сокрытое под землей и мусором тело несовершеннолетнего с признаками насильственной смерти. 14 октября СК сообщил о задержании бывшего отчима подростка (1969 г. р.) и мастера спорта по ачери-биатлону, жительницы Московской области 1992 года рождения. По версии следствия, мальчика убили при совершении обряда.

Как следует из материалов дела, которые имеются в распоряжении ТАСС, уголовное дело передали в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Рязанской области. На предварительном следствии установили, что мать погибшего ребенка в течение пяти дней находилась на работе и не ночевала дома.