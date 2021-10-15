Следствие начало проверку инцидента с полицейским, который оказывал давление на подростка

ТАСС, 15 октября. Следственные органы Нижегородской области возбудили уголовное дело об избиении подростка, заступившегося за 10-летнего мальчика, а также начали проверку информации об оказании полицейским давления на потерпевшего. Об этом в пятницу сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.

"В Балахнинском районе Нижегородской области по информации, размещенной в СМИ о противоправных действиях сотрудника полиции, организована доследственная проверка, а также возбуждено уголовное дело об избиении подростка по п. "а" ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении лица в связи с выполнением общественного долга", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 14 октября в эфире региональной телекомпании транслировался сюжет об избиении в Балахнинском районе Нижегородской области подростка, который заступился за десятилетнего ребенка. В сюжете сообщалось также, что сотрудница полиции при проведении проверки оказывала давление на пострадавшего. Как отметила мама пострадавшего мальчика в интервью телеканалу, сотрудница полиции пыталась переделать показания пострадавшего и старалась выгородить нападавшего мальчика. В приведенном в сюжете телефонном разговоре с пострадавшим сотрудница настаивает, что пострадавший сам инициировал конфликт, "пошел для разборок".

По версии следствия, инцидент произошел вечером 7 октября на улице Калинина рабочего поселка Б. Козино Балахнинского района Нижегородской области. Между двумя школьниками произошел конфликт из-за того, что потерпевший встал на защиту 10-летнего мальчика, который сообщил ему о вымогательстве у него 5 тыс. рублей. За это другой подросток жестоко избил молодого человека. Потерпевшего госпитализировали в районную больницу. Предварительно, ему причинили тяжкий вред здоровью.

Нижегородские следователи будут инициировать вопрос о награждении Якова Ниязова за проявленную высокую гражданскую ответственность. Также следователи СК окажут Якову материальную помощь, необходимую для лечения, сообщили в ведомстве.