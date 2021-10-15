Британский парламентарий умер после получения ножевых ранений на встрече с избирателями

ЛОНДОН, 15 октября. /ТАСС/. Депутат парламента Великобритании от правящей Консервативной партии Дэвид Амесс умер после нападения на него с ножом в ходе встречи с избирателями в методистской церкви города Ли-он-Си на юге Англии. Об этом в пятницу сообщила полиция графства Эссекс.

"К сожалению, мужчина (Амесс - прим. ТАСС) умер", - говорится в заявлении правоохранительных органов. Сотрудники полиции уточнили, что подозреваемый в нападении на депутата - 25-летний мужчина - уже задержан.

Ранее в пятницу секретариат Амесса подтвердил факт нападения на 69-летнего депутата. Дэвид Амесс был членом британского парламента с 1983 года.