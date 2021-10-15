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Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Самарской области

Проводится проверка

САМАРА, 15 октября. /ТАСС/. Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Шигонском районе Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"По предварительной информации, около 17:20 произошло столкновение легкового автомобиля "ВАЗ-2111" и грузового автомобиля "Газель" на 18-м километре автодороги Сызрань - Волжский Утес в районе населенного пункта Кушниково м.р. Шигонский. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека", - говорится в сообщении.

На месте ДТП работу провоохранительных органов координирует исполняющая обязанности прокурора Шигонского района Марина Авхутская. Надзорное ведомство проводит проверку по факту ДТП.

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