Защита обвиняемого в отравлении рабочих таллием в Таганроге выступит в суде 25 октября

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 октября. /ТАСС/. Защита инженера Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г. М. Бериева Владислава Шульги, обвиняемого в отравлении таллием сотрудников предприятия, выступит в суде 25 октября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

"25 октября будет выступать защитник, потом по процедуре подсудимому будет предоставлено последнее слово", - говорится в сообщении.

Шульга, завершивший выступление на прениях, не признал своей вины и попросил суд оправдать его. Ранее обвинение запросило для инженера восемь лет колонии.

Шульга обвиняется по ч. 2 ст. 111 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", ч. 2 ст. 112 "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести" и ч. 1 ст. 115 "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" УК РФ.

По версии следствия, в 2017 году он из чувства мести после дорожного конфликта подсыпал таллий в кулер с водой, который использовали сотрудники научно-технического комплекса. Конфликт у обвиняемого произошел с несколькими руководящими сотрудниками. В крови у 28 из 37 обратившихся в лечебные учреждения сотрудников предприятия обнаружили соли таллия - металла, который относится к высокотоксичным ядам.

Обвиняемый находился под домашним арестом, после чего был отпущен под подписку о невыезде.