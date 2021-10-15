В Челябинске возбудили уголовное дело по факту отравления двух медведей в зоопарке

ТАСС, 15 октября. Полиция в Челябинске возбудила уголовное дело по факту отравления двух медведей в городском зоопарке, сообщили в пресс-центре областной прокуратуры в пятницу.

В сентябре на территории зоопарка были обнаружены трупы двух медведей. Согласно заключению эксперта гибель животных наступила в результате отравления.

"По данному факту 15 октября в ОП "Центральный" СУ УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, повлекшее его гибель или увечье, совершенное в отношении нескольких животных")", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что прокуратура Центрального района Челябинска признала законным возбуждение дела. Ход расследования поставлен прокуратурой на контроль.