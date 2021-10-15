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Режим чрезвычайной ситуации ввели в микрорайоне Екатеринбурга из-за тления торфяников

Он начал действовать с 15 октября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории микрорайона Солнечного в Екатеринбурге из-за тления торфяников. Об этом говорится в постановлении, опубликованном в пятницу на сайте городской администрации.

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"Ввести с 15 октября 2021 года режим чрезвычайной ситуации на территории микрорайона Солнечного Чкаловского района города Екатеринбурга в связи с ландшафтным пожаром (тлением торфа) на участке, расположенном в районе Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги", - говорится в постановлении.

Жители Екатеринбурга 14 октября начали жаловаться на нулевую видимость и усилившийся запах гари из-за тлеющего торфяника. Специалисты выявили превышение в четырех микрорайонах города: Автовокзал, Солнечный, Ботанический и Краснолесье. В пятницу дымка сохранилась в отдельных районах города. МЧС наращивает группировку по тушению пожаров, в работах по ликвидации тления задействованы 130 человек, 33 единицы спецтехники.

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