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В аэропорту Мехико произошла перестрелка

Пострадали три человека, включая подозреваемого, вскоре он умер в больнице

МЕХИКО, 15 октября. /ТАСС/. Перестрелка в аэропорту столицы Мексики в пятницу произошла в ходе покушения, три человека получили ранения. Подозреваемый вскоре умер в больнице. Об этом сообщил на своей странице в Twitter глава городского управления общественной безопасности Омар Гарсия.

"Только что на двух человек в международном аэропорту Мехико было совершено нападение, два человека получили ранения, их жизни вне опасности", - говорится в твите.

"Подозреваемый в совершении преступления только что умер в больнице, жизни потерпевших ничего не угрожает", - позднее написал Гарсия.

Покушение на двух человек произошло в зоне подъезда ко второму терминалу аэропорта. Место происшествия оцеплено сотрудниками полиции, идет сбор улик.

Аэропорт продолжает работу в обычном режиме.

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