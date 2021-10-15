В Калмыкии возбудили дела на замначальника УФСИН по региону и замначальника колонии

ЭЛИСТА, 15 октября. /ТАСС/. Следователи Калмыкии возбудили уголовные дела в отношении замначальника УФСИН России по Республике Калмыкия и замначальника колонии-поселения №3 УФСИН России по республике, которые подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба следственного управления СК России по республике.

"Уголовное дело в отношении замначальника УФСИН России по региону возбуждено по ч. 4 ст. 159 и ч. 1 ст. 285 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере, и злоупотребление должностными полномочиями", в отношении замначальника колонии - начальника центра ФКУ "Колония-поселение №3 УФСИН России по Республике Калмыкия" - по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере". Уголовные дела возбуждены на основании материалов УФСБ России по республике", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в период с 11 октября по 2 декабря 2020 года замначальника УФСИН России по республике, являясь распорядителем бюджетных средств по госконтракту на поставку в учреждения УФСИН России по региону качественной и безопасной пищевой продукции, вошел в сговор с замначальника колонии - начальником центра колонии-поселения №3.

Подельники, по данным следствия, реализовали мясную продукцию без поставки в колонию, а вырученные деньги в сумме свыше 1 млн рублей присвоили. При этом замначальника колонии, чтобы скрыть факт хищения, представил членам комиссии по приемке продовольствия под видом говядины первой категории мясную продукцию низкого качества, не отвечающую требованиям безопасности для жизни и здоровья людей. Замначальника УФСИН, являясь председателем комиссии, посодействовал подписанию членами комиссии акта приемки товара.

"В результате преступных действий подозреваемых, связанных с хищением крупного рогатого скота и последующей заменой мясной продукции высокого качества на мясную продукцию низкого качества, УФСИН России по Калмыкии причинен имущественный ущерб в сумме 1 046 547 рублей. Это признается особо крупным размером", - пояснили в пресс-службе.

Замначальника УФСИН России по республике задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения. Замначальника колонии находится под домашним арестом в рамках другого уголовного дела, также расследуемого следственным управлением. Следователи планируют объединить уголовные дела в отношении этих должностных лиц в одно производство, добавили в пресс-службе ведомства.