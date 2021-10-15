Восприимчивое к птичьему гриппу поголовье изымут близ тюменской птицефабрики

ТЮМЕНЬ, 15 октября. /ТАСС/. Поголовье птицы, которое восприимчиво к птичьему гриппу, изымут в шестикилометровой зоне от птицефабрики "Боровская" в Тюменской области, где установили карантин по заболеванию. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу оперативным штабом региона.

"На территории угрожаемой зоны будет произведено изъятие поголовья птицы, восприимчивого к вирусу высокопатогенного гриппа птиц. Угрожаемая зона - это 6 км от очага, в нее попадают несколько населенных пунктов. Работа по изъятию домашней птицы (кур, гусей, уток и др.) будет вестись в субботу и воскресенье", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что ущерб, причиненный жителям, возместят в максимально короткие сроки. Изъятие будет проводить комиссия. В ее состав входят представители ветеринарной службы, полиции, представители администрации Тюменского района.

Карантин установили 13 октября на 21 день. Ранее карантин из-за птичьего гриппа объявили в нескольких населенных пунктах Тюменского, Исетского и других районов Тюменской области.