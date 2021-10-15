Полиция возбудила дело в связи с проявлениями антисемитизма на концерте в Киеве

КИЕВ, 15 октября. /ТАСС/. Следователи киевской полиции возбудили уголовное дело в связи с исполнением на концерте по случаю Дня защитников и защитниц Украины песни с антисемитским содержанием. Об этом в пятницу сообщила заместитель начальника отдела коммуникации полиции Киева Юлия Гирдвилис.

"Внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований", - сказала она в эфире телеканала "Украина-24". Представитель полиции уточнила, что дело возбуждено по статье о разжигании розни. По словам Гирдвилис, сотрудники правоохранительных органов устанавливают причастных к инциденту.

Она также прокомментировала еще один инцидент, произошедший на праздничных мероприятиях в Киеве, когда один из их участников выкрикнул фразу, суть которой сводится к желанию видеть страну без евреев и русских. В данном случае также идет розыск подозреваемого.

В четверг в центре украинской столицы прошел многотысячный марш представителей националистических организаций. Радикалы сожгли чучела, символизировавшие президента Владимира Зеленского и других украинских руководителей. Объединенная еврейская община Украины обратилась в полицию в связи с прозвучавшим в песне на уличном концерте в центре Киева антисемитским призывом, а также с проявлением нетерпимости со стороны одного из участников мероприятий.