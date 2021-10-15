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Неизвестные подорвали нефтепровод на северо-востоке Колумбии

Пострадавших нет

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 октября. /ТАСС/. Неизвестные подорвали участок нефтепровода в муниципалитете Барранкабермеха, расположенном на северо-востоке Колумбии. Об этом сообщила в пятницу нефтяная компания Ecopetrol.

"Ecopetrol осуждает нападение третьих лиц на нефтепровод, соединяющий месторождение Cira Infantes и нефтеперерабатывающий завод в Барракабермехе", - говорится в сообщении.

По словам компании, сразу после взрыва к поврежденному участку были отправлены специалисты для устранения последствий аварии. На место также прибыли пожарные и полиция, которая проводит расследования случившегося.

"К настоящему моменту чрезвычайная ситуация была взята под контроль. Работы по очистке продолжатся. К счастью, пострадавших нет", - сказал управляющий месторождения Хулио Сесар Варела. О масштабах ущерба окружающей среде пока данных нет.

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