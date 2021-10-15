Подозреваемые по делу о ритуальном убийстве подростка под Рязанью не признают вины

ТАСС, 15 октября. Подозреваемые по делу об оккультном убийстве подростка в Рязанской области - отчим мальчика Владислав Цикунов и Мария Корнеева - не признают вины. Об этом в пятницу сообщает СУ СК по региону.

"Допрошенные в качестве подозреваемых мужчина и женщина свою вину не признали", - сообщили в СК. Как сообщалось ранее, 15 октября обоих подозреваемых арестовали до 10 декабря.

Вечером 13 октября во время следственных действий в лесополосе около деревни Земенки Рязанского района обнаружили сокрытое под землей и мусором тело несовершеннолетнего с признаками насильственной смерти. 14 октября СК сообщил о задержании бывшего отчима подростка (1969 г. р.) и мастера спорта по ачери-биатлону, жительницы Московской области 1992 года рождения. По версии следствия, мальчика убили из-за культового обряда.