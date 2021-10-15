СК возбудил дело о хулиганстве по факту конфликта между пассажирами в столичном метро

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о хулиганстве после конфликта пассажиров на станции "Текстильщики" московского метро. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве.

"По результатам проведенной проверки информации об инциденте в Московском метрополитене возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", - сказала она.

По данным следствия, вечером 12 октября в вагоне электропоезда, следовавшего от станции "Волгоградский проспект" до станции "Текстильщики", несколько агрессивных мужчин стали приставать к женщине, за которую заступились другие пассажиры. "В ходе начавшегося конфликта мужчины 1985, 1991 и 1993 годов рождения, выражая явное неуважение к обществу, применили насилие в отношении граждан, находящихся в вагоне электропоезда", - сказала Иванова.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что пострадавших среди пассажиров нет. Все участники конфликта установлены. В отношении них составлены протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 1 тыс. рублей или административный арест до 15 суток.