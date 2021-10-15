В Свердловской области загорелись пилорама и автосервис

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Пожар произошел на частной пилораме в Березовском Свердловской области, огонь перекинулся на рядом стоящий автосервис. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре по улице Уральская, 71б поступила в 20:58 мск. "Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через 10 минут. В ходе разведки было установлено, что горит кровля частной пилорамы. По деревянным конструкциям огонь быстро распространился на кровлю расположенного рядом здания автосервиса", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что из автосервиса вывезли в безопасное место четыре баллона с газом. Информации о пострадавших не поступало.

Всего к тушению привлекаются девять единиц пожарной техники и 26 человек личного состава.

В 21:04 объявили локализацию пожара на площади 200 кв. м.