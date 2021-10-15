Двое иностранцев пытались нелегально ввезти в Россию из Стамбула 200 кг дубленок и обуви

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Двое граждан Азербайджана попытались нелегально ввезти через аэропорт Пулково более 200 кг дубленок, обуви и другой одежды турецкого производства из Стамбула на себе и в своем багаже. Решается вопрос об их привлечении к административной ответственности, сообщили в пятницу в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

"Двое граждан Азербайджана прибыли в Санкт-Петербург рейсом из Стамбула. Для прохождения таможенного контроля мужчины выбрали зеленый коридор, заявив об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию. Во время проведения таможенного контроля в багаже одного из них сотрудники таможенного поста обнаружили дубленки, мужскую и женскую одежду, обувь, головные уборы разных размеров", - рассказали в пресс-службе.

В общей сложности нарушители попытались провести в Россию без декларации 465 предметов одежды. По словам задержанных, все предметы одежды предназначались в качестве подарков их друзьям в Санкт-Петербурге.

13 октября сотрудники Северо-Западного таможенного управления в морском порту Санкт-Петербурга задержали около трех т одежды известных брендов, которую на грузовом судне нелегально пыталась вывезти на Кубу компания из Татарстана под видом школьных ранцев, шариковых ручек и автозапчастей. По этому факту Балтийская таможня возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ. Решается также вопрос о возбуждении уголовного дела.