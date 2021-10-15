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Около 200 человек устроили бунт в колонии во Владикавказе

На место происшествия выехала скорая помощь
© Дмитрий Серебряков/ТАСС, архив

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 октября. /ТАСС/. Бунт произошел в колонии во Владикавказе (Северная Осетия), его устроили порядка 200 человек. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Около 200 человек устроили беспорядки в колонии", - сказал собеседник агентства.

ТАСС пока не располагает официальным подтверждением информации.

Как уточнили ТАСС в региональном Минздраве, на место вызвали скорую помощь для дежурства. "Пока информация о пострадавших не поступала", - сказали в министерстве.

Бунт, по данным источника ТАСС, происходит в промзоне, где работают заключенные. 

"На промзоне все происходит, где заключенные работают. Пострадавших нет. Ситуация на контроле", - сказал собеседник агентства.

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