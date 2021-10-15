В Череповце "девятка" на большой скорости сбила мальчика

ВОЛОГДА, 15 октября. /ТАСС/. Молодой 19-летний водитель на большой скорости сбил восьмилетнего мальчика, который перебегал дорогу по пешеходному переходу на красный сигнал светофора в Череповце. Авария произошла днем 15 октября, ребенок находится в реанимации, сообщили ТАСС в ГИБДД Череповца.

"Сегодня днем молодой водитель ВАЗ-2109 2002 года рождения на большой скорости сбил восьмилетнего мальчика, который перебегал дорогу по пешеходному переходу на улице Сталеваров на красный сигнал светофора. Ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии. Водитель задержан", - сообщили ТАСС в отделе ГИБДД по городу Череповцу.

По предварительным данным, водитель был трезв, его состояние выяснится по результатам экспертизы. Также выясняется, с какой скоростью ехал ВАЗ и почему водитель не обратил внимания на другие машины, притормозившие перед переходом.