Из-за аварии в Петербурге прекратили водоснабжение домов в Курортном районе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" остановил водоснабжение населенных пунктов Курортного района города - Сестрорецка, Белоострова, Лисьего носа и других - из-за аварии на магистральном водопроводе. Протечка фиксируется на участке размером в 70 см, сообщили в пятницу в пресс-службе предприятия.

"ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" привлекло дополнительные силы и средства для устранения повторного вытекания на участке магистрального водовода вдоль Левашовского шоссе в Курортном районе диаметром 700 мм. <…> Прекращено водоснабжение города Сестрорецк и прилегающих поселков Горская, Тарховка, Александровская, Разлив, Лисий нос и Белоостров", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным официального сайта Сестрорецка, на его территории и в прилегающих поселках проживает около 40 тыс. человек. Для водоснабжения жителей в населенных пунктах "Водоканал" установил 13 цистерн в самом Сестрорецке, а также дополнительные цистерны в Лисьем носу.

"Для устранения повреждения предприятию потребуется провести значительный объем ремонтных работ. Трасса водовода проходит по лесополосе, для доступа к поврежденному участку требуется проложить подъездные пути для спецтехники, откачать воду, поступающую из зоны технологического нарушения на трубопроводе 700 мм, откопать трубу, определить причину повреждения и устранить ее", - рассказали в пресс-службе.

Поврежденный водовод является безальтернативным источником холодного водоснабжения для некоторых поселков Курортного района и Сестрорецка. Как пояснили в компании, для решения проблемы "Водоканал" ведет строительство нового дублирующего водовода с применением современных материалов. Окончание строительства дублера запланировали на лето 2022 года.