Четыре человека погибли в ДТП в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 15 октября. /ТАСС/. ДТП с участием двух автомобилей произошло в Бабаюртовском районе Дагестана. По предварительной информации, погибли четыре человека, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы республиканского МВД Гаяна Гариева.

"В результате ДТП в Бабаюртовском районе Дагестана, по предварительной информации, погибли четыре человека. Все погибшие из одной машины", - отметила собеседница агентства, добавив, что столкнулись легковушка и автобус, в котором находились водитель и пассажир.

Авария произошла примерно в 21:00 мск. Пострадавших в результате ДТП нет.