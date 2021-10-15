Суд в Генуе перенес слушания по делу обрушения моста Моранди на 8 ноября

РИМ, 15 октября. /ТАСС/. Суд итальянского города Генуя перенес на 8 ноября предварительные слушания по делу об обрушении моста Моранди 14 августа 2018 года, в результате которого погибли более 40 человек. Об этом в пятницу сообщили власти города, присоединившиеся к гражданскому иску.

"Следующее слушание состоится 8 ноября", - отмечается в заявлении, которое было опубликовано на сайте муниципалитета.

На скамье подсудимых оказались 59 человек, включая технических специалистов и руководителей и бывших руководителей компании Autostrade per l'Italia (Aspi), которая занимается обслуживанием сети автодорог, ее партнера - компании Spea Engineering, а также сотрудники итальянского министерства транспорта. Фигурантам инкриминируется непреднамеренное убийство, нарушение правил транспортной безопасности, халатность и ДТП со смертельными исходами. По мнению следователей, подозреваемые знали о состоянии виадука и осознавали риски. Тем не менее масштабные работы по обслуживанию объекта откладывались.

По данным агентства ANSA, в пятницу адвокаты бывшего главного управляющего Aspi Джованни Кастеллуччи и других обвиняемых подали в апелляционный суд ходатайство об отводе судьи предварительного следствия Паолы Фаджони. Защита утверждает, что во время расследования дела о крушении виадука судья "уже высказывала предвзятые оценки". Теперь апелляционному суду предстоит решить, удовлетворить ли ходатайство.

Днем ранее было достигнуто соглашение между министерством инфраструктуры и транспорта и Autostrade per l'Italia, согласно которому оператор государственных автодорог обязывается реализовать инвестиционную программу на всей сети автомагистралей на сумму €13,6 млрд. Кроме того, компания должна будет "осуществить комплекс мер в интересах общества на сумму €3,4 млрд", сообщило ведомство.

14 августа 2018 года в Генуе обрушился длинный пролет моста, по которому проходит скоростная трасса A10 (Генуя - Савона, европейский маршрут Е80). В момент обрушения виадука на нем находились более 30 легковых автомобилей и три грузовика. В результате трагедии погибли 43 человека, несколько сотен человек лишились жилья, разрушенного падавшими конструкциями. Демонтаж автомобильного моста начался в декабре 2018 года. 3 августа 2020 года прошла церемония открытия нового виадука Сан-Джорджо, а на следующий день мост открылся для движения транспорта.