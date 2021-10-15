Омбудсмен назвал ситуацию в колонии во Владикавказе контролируемой

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 октября. /ТАСС/. Периметр колонии во Владикавказе, где происходит бунт, оцепили, ситуация стабильная, контролируется. Об этом сообщил ТАСС уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев.

"Ситуация стабильная. Пока контролируется. Периметр оцеплен. Здесь не было принято решение о подавлении. Пока контролируемая ситуация", - сказал он.

Сотрудники ОМОН прибыли в колонию во Владикавказе, где заключенные устроили бунт, сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.

"Был поднят наш ОМОН, выехали на место происшествия", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что бунт произошел в колонии во Владикавказе, его устроили порядка 200 человек.

В новость внесена правка (22:22) - уточняется источник информации