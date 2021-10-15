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Авиарейс Сочи - Москва задержался из-за сообщения о "минировании" борта

В самолете находился 161 пассажир

СОЧИ, 15 октября. /ТАСС/. Авиарейс из Сочи в Москву задержался почти на 1,5 часа из-за сообщения о минировании борта во время его следования в Сочи. После проверки самолета информация не подтвердилась, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаузла.

"В 18:13 от руководителя полетов поступила информация о минировании воздушного судна авиакомпании S7, летевшим из аэропорта Домодедово в Сочи. <…> После проверки самолета информация о минировании не подтвердилась. Из-за сложившейся ситуации вылет рейса 2048 Сочи - Москва задержался", - сообщили в пресс-службе.

На борту находился 161 пассажир, включая 10 детей. Самолет вылетел обратно в Москву в 21:30 вместо запланированных 20:15. Аэропорт продолжает работу в штатном режиме.

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