{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В дагестанском Хунзахе число госпитализированных с отравлением увеличилось до 19

Шесть из них лечатся амбулаторно

МАХАЧКАЛА, 15 октября. /ТАСС/. Количество госпитализированных с симптомами кишечной инфекции в дагестанском селе Хунзах увеличилось до 19. Большинство заболевших составляют дети дошкольного и школьного возраста, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального Минздрава.

14 октября с признаками отравления в Хунзахе госпитализировали восемь человек, в том числе семеро детей. По предварительным данным, причиной отравления могла стать питьевая вода, начата доследственная проверка.

"Общее число пациентов с клиникой острой кишечной инфекции в селе Хунзах достигло 19 человек, шесть из них лечатся амбулаторно", - говорится в сообщении ведомства.

Минздрав республики организовал проведение профилактического фагирования населения села Хунзах для профилактики заболевания острыми кишечными инфекциями.

Теги
РоссияДагестан
В Новой Москве на стройплощадке, где оборвался трос фасадного подъемника, погиб человек
Еще один человек пострадал
Читать полностью