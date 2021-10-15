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В Новой Москве на стройплощадке, где оборвался трос фасадного подъемника, погиб человек

Еще один человек пострадал

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Один человек погиб и еще один пострадал в результате обрыва троса фасадного подъемника на стройплощадке в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На 3-й Нововатутинской улице, 2 на строительной площадке произошел обрыв троса фасадного подъемника, в результате один человек погиб, еще один пострадал", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавшего госпитализировали. На месте происшествия работают экстренные службы. Угрозы другим людям нет.

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