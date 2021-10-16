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Власти сообщили, что в результате беспорядков в колонии во Владикавказе никто не пострадал

Уполномоченный по правам человека в регионе Тамерлан Цгоев также отметил, что совместно с руководством УФСИН было принято решение провести переговоры с заключенными, чтобы те высказали свои претензии
© Сергей Бобылев/ТАСС, архив

ТАСС, 16 октября. Пострадавших в результате беспорядков в колонии во Владикавказе нет. Об этом сообщил в субботу уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев.

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"На данный момент пострадавших нет, раненых нет", - приводятся слова Цгоева в публикации в Telegram-канале телекомпании "Осетия-Ирыстон".

Омбудсмен добавил, что во взаимодействии с руководством УФСИН было принято решение провести переговоры с заключенными, которые изложили свои претензии. По словам Цгоева, ситуация на 02:00 мск стабильная, она находится под контролем.

Цгоев также сообщил, что на территории колонии было возгорание, но его уже потушили. "На определенном этапе произошло возгорание внутри колонии, где находится изолятор со спецусловиями. Дали сотрудникам поработать, пожарная машина заехала, при мне все потушили. Не сказать, что прямо большое возгорание, но потушили", - отметил он.

Ранее в пресс-службе ФСИН ТАСС сообщили, что двое осужденных спровоцировали беспорядки в колонии №1 во Владикавказе из-за проводимых плановых обысков. По данным службы, заключенные предприняли попытку дестабилизировать работу колонии и призвали других устроить массовые беспорядки.

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РоссияСеверная Осетия
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