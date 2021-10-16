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Во Владикавказе СК проводит проверку по факту беспорядков в колонии

По данным ФСИН, двое осужденных предприняли попытку дестабилизировать работу ИК и призвали других устроить массовые беспорядки
© Артем Геодакян/ТАСC, архив

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 октября. /ТАСС/. Следственное управление Следственного комитета в Северной Осетии проводит проверку по факту беспорядков в исправительной колонии во Владикавказе.

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Об этом сообщили ТАСС в ведомстве.

"Пока проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе ФСИН ТАСС сообщили, что двое осужденных спровоцировали беспорядки в колонии №1 во Владикавказе из-за проводимых плановых обысков. По данным службы, заключенные предприняли попытку дестабилизировать работу колонии и призвали других устроить массовые беспорядки.

Теги
РоссияСеверная Осетия
Во ФСИН сообщили, что взяли под контроль ситуацию в колонии во Владикавказе
По последним данным, пострадавших нет
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