Во Владикавказе СК проводит проверку по факту беспорядков в колонии

ВЛАДИКАВКАЗ, 16 октября. /ТАСС/. Следственное управление Следственного комитета в Северной Осетии проводит проверку по факту беспорядков в исправительной колонии во Владикавказе.

Об этом сообщили ТАСС в ведомстве.

"Пока проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе ФСИН ТАСС сообщили, что двое осужденных спровоцировали беспорядки в колонии №1 во Владикавказе из-за проводимых плановых обысков. По данным службы, заключенные предприняли попытку дестабилизировать работу колонии и призвали других устроить массовые беспорядки.