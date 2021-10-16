МЧС представит к награде пожарного, погибшего при тушении пожара в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. МЧС России за проявленное мужество представит к награде пожарного Александра Шевченко, погибшего при тушении пожара в Ростове-на-Дону. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ведомства.

"Врио главы МЧС России Александр Чуприян выразил соболезнования родным и близким ростовского пожарного, погибшего при исполнении служебного долга. По решению министерства погибший пожарный Александр Шевченко за проявленное мужество при исполнении служебных обязанностей будет представлен к награде (посмертно)", - сказали в пресс-службе.

Старший пожарный 2-й пожарно-спасательной части 2-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Ростовской области сержант внутренней службы Александр Шевченко погиб 15 октября при исполнении служебного долга. Александру было 33 года. У него остались жена и дочь. "МЧС России окажет всестороннюю помощь и поддержку родным погибшего сотрудника", - добавили в ведомстве.

В региональном главке МЧС также выразили соболезнования родным и близким пожарного. Там отметили, что Шевченко был ответственным сотрудником, профессиональным бойцом и грамотным специалистом. На работе его ценили за усердие, справедливость и любовь к профессии.