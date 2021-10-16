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Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировали у берегов Камчатки

В населенных пунктах подземные толчки не ощущались

ТАСС, 16 октября. Сейсмологи зарегистрировали землетрясение в акватории Камчатского залива, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

"Землетрясение произошло в точке с координатами 55,38° северной широты, 162,37° восточной долготы, на глубине 36 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 4,2. Эпицентр землетрясения находился в акватории Камчатского залива, в 95 километрах южнее поселка Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района", - говорится в сообщении.

В населенных пунктах сейсмособытие не ощущалось. Звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали.

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РоссияКамчатский край
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