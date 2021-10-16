Министра спорта Пензенской области задержали при получении взятки в 120 тыс. рублей

ТАСС, 16 октября. Министр физической культуры и спорта Пензенской области задержан при получении взятки в 120 тыс. рублей. Всего по версии правоохранителей, он получил более 1,2 млн рублей. Об этом сообщило в субботу СУ СКР по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту получения взятки временно исполняющим обязанности министра физической культуры и спорта Пензенской области в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). <…> 15 октября 2021 года чиновник задержан сотрудниками регионального УФСБ после получения им взятки в размере 120 тысяч рублей. Следствие располагает сведениями о получении подозреваемым незаконных вознаграждений в размере не менее 1 млн 250 тыс. руб. в общей сложности", - сказано в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый получал взятки в период с марта 2020 года по октябрь 2021 за совершение действий, связанных с проведением спортивных мероприятий. "[Кабельский] задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы", - добавили в СК.

В субботу губернатор региона Олег Мельниченко отправил Кабельского в отставку в связи с утратой доверия. "Я неоднократно предупреждал, что людям, которые личные интересы ставят выше интересов общества и исполнения служебных полномочий, которые преследуют цели незаконного обогащения, не место в органах власти", - приводит слова Мельниченко официальный канал правительства области.

В начале октября глава региона также уволил врио замминистра физической культуры и спорта региона Сергея Никишина в связи с утратой доверия.