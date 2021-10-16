Во ФСИН сообщили, что взяли под контроль ситуацию в колонии во Владикавказе

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Ситуация в колонии № 1 во Владикавказе, где осужденные устроили беспорядки, стабилизирована и взята под контроль. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе ФСИН.

"Обстановка в ИК-1 УФСИН России по Северной Осетии стабилизирована и находится под контролем. Ни среди сотрудников, ни среди осужденных пострадавших нет", - отметили в ведомстве.

Сейчас на территории учреждения работают сотрудники УФСИН, прокуратуры и Следственного комитета. "Для установления причин и всех обстоятельств случившегося в регион вылетела комиссия ФСИН России во главе с заместителем директора ФСИН России, генерал-лейтенантом внутренней службы Рустамом Степаненко", - сообщили во ФСИН.

По данным ведомства, двое осужденных отрицательной направленности, содержащиеся в штрафном изоляторе ИК-1 во Владикавказе, отказались подчиниться законным требованиям сотрудников во время проведения плановых обысков и призвали других осужденных устроить массовые беспорядки. Осужденные учинили погром, начали ломать локальные ограждения в жилой зоне, вывели из строя видеокамеры.