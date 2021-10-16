В Калмыкии по подозрению в хищении ГСМ задержан начальник тыла подразделения полиции

ЭЛИСТА, 16 октября. /ТАСС/. Следователи в Калмыкии возбудили уголовное дело по факту хищения принадлежащих полиции горюче-смазочных материалов (ГСМ) на сумму свыше 1,1 млн рублей. По подозрению в совершении этого преступления задержан начальник тыла МО МВД России "Лаганский", сообщила в субботу пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") по факту хищения в период с 2017 года по 2019 год горюче-смазочных материалов в МО МВД России "Лаганский". Начальник тыла МО МВД России "Лаганский" задержан", - говорится в сообщении.

В июле 2021 года уголовное дело о хищении ГСМ было возбуждено против бывшего сотрудника МО МВД России "Лаганский". По версии следствия, мужчина в составе группы лиц по предварительному сговору с начальником тыла этого отдела полиции и не установленными следствием лицами ввели в заблуждение руководство МВД по Калмыкии относительно количества произведенных служебных выходов в акваторию Каспийского моря на служебных маломерных плавательных средствах и израсходованного объема ГСМ. Таким образом было похищено ГСМ на общую сумму 1 162 535 рублей.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления.