Два водоема планируют создать для тушения торфяников под Екатеринбургом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Искусственный водоем объемом 340 кубических метров будет создан в ближайшее время в районе горения торфяников под Екатеринбургом для их тушения. Еще один водоем уже искусственно заводнили при помощи дамбы вблизи Екатеринбургской кольцевой дороги (ЕКАД) - он вмещает 90 кубических метров воды. Об этом сообщается в субботу в Telegram-канале администрации города.

"Для ускорения подачи воды к месту тушения торфа, благодаря установке дамбы, организовано искусственное заводнение водоема, находящегося вблизи ЕКАД и вмещающего 90 кубических метров воды. Из него по 150-метровой магистральной рукавной линии вода подается на тлеющий участок. Кроме того, еще один искусственный водоем объемом 340 кубических метров в ближайшее время будет организован в районе горения торфяников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для обустройства подъездных путей к зоне проведения работ, дренажей и траншей муниципалитетом дополнительно направлена крупногабаритная техника.

Ранее дополнительно также были проложены пять магистральных линий для подачи воды.

МЧС сообщало, что на пожаре продолжают действовать 27 очагов. По данным ведомства, наиболее вероятной причиной пожара на торфяниках мог стать поджог.

В четверг жители Екатеринбурга начали жаловаться на нулевую видимость и усилившийся запах гари из-за тлеющего торфяника. Специалисты выявили превышение в четырех микрорайонах города: Автовокзал, Солнечный, Ботанический и Краснолесье. В пятницу городская администрация ввела режим чрезвычайной ситуации на территории микрорайона Солнечного из-за тления торфяников.