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Четверо пострадали при стрельбе во время школьного матча по футболу в Алабаме

По данным CNN, состояние одного из них оценивается как критическое

ТАСС, 16 октября. Четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, получили огнестрельные ранения в результате стрельбы в пятницу во время школьного матча по футболу в американском штате Алабама. Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN со ссылкой на местные власти.

По их информации, стрельба произошла у выхода со стадиона, на котором проходила игра. Пострадавшие госпитализированы, состояние одного из них оценивается как критическое.

Как сообщает полиция, по крайней мере двое подозреваемых покинули место происшествия на машине. В настоящее время устанавливаются их личности.

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