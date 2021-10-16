Четверо пострадали при стрельбе во время школьного матча по футболу в Алабаме

ТАСС, 16 октября. Четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, получили огнестрельные ранения в результате стрельбы в пятницу во время школьного матча по футболу в американском штате Алабама. Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN со ссылкой на местные власти.

По их информации, стрельба произошла у выхода со стадиона, на котором проходила игра. Пострадавшие госпитализированы, состояние одного из них оценивается как критическое.

Как сообщает полиция, по крайней мере двое подозреваемых покинули место происшествия на машине. В настоящее время устанавливаются их личности.