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На территории воинской части в подмосковной Коломне загорелся склад

Пожару присвоен второй номер сложности

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Крыша и чердак склада горят на территории воинской части в подмосковной Коломне, есть угроза перехода огня на соседнее здание. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

"В Коломне на территории воинской части на улице Ларцевы Поляны загорелся склад. Огнем охвачены чердак и кровля, существует угроза распространения огня на соседнее строение", - сказал собеседник агентства.

В экстренных службах также сообщили, что площадь пожара составляет 200 кв. метров. "По предварительным данным, площадь пожара составляет 200 кв. метров", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области сообщили, что информация о пожаре в нежилом здании на улице Ларцевы Поляны поступила в 11:48 мск. К ликвидации привлекаются восемь единиц техники и 35 человек личного состава.

Пожару присвоен второй (повышенный) номер сложности.

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