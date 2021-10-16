ДТП с участием четырех автомобилей произошло на трассе в Башкирии

УФА, 16 октября. /ТАСС/. Грузовик Volvo и три легковых автомобиля столкнулись на трассе М-5 в Башкирии, три человека госпитализированы. На данном участке дороги организовано реверсивное движение, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в субботу.

"В Иглинском районе, на 1498-м км ФАД М-5 произошло ДТП с участием четырех автомобилей: фуры Volvo, Renault Logan, "Лады-Веста", "Газели-Некст". В результате ДТП погибших нет, пострадали три человека (взрослые)", - сказано в сообщении.

В нем также отмечается, что пострадавшие госпитализированы. Сотрудники МЧС взяли смывы разлившейся жидкости с дорожного полотна и создали воздушно-пенную подушку, на дороге организовано реверсивное движение.