В АТОР рассказали о состоянии российских туристов, пострадавших в ДТП на юге Турции

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Состояние семи российских туристов, пострадавших в субботу в результате ДТП с участием туристического автобуса на юге Турции, оценивается как хорошее, сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

"Травмы получили экскурсовод и семь российских туристов. Их доставили в ближайшее медучреждение для оказания помощи. Их состояние оценивают как хорошее", - сказала она.

Ранее местное агентство Demiroren сообщило, что по меньшей мере семь граждан России пострадали в субботу в результате ДТП с участием туристического автобуса в районе Манавгата в провинции Анталья. Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу, их жизни ничего не угрожает. Предварительной причиной аварии называют плохие погодные условия, в результате чего водитель не справился с управлением.

Генконсульство РФ в Анталье подтвердило, что в ДТП на юге Турции пострадали россияне. Правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства произошедшего.