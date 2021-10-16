В Чите по делу об убийстве 14-летней девушки арестовали подростка

ЧИТА, 16 октября. /ТАСС/. Черновский районный суд Читы в субботу арестовал 15-летнего жителя поселка КСК, которого обвиняют в убийстве его 14-летней знакомой, сообщил журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК по Забайкальскому краю Егор Марков.

"По данным следствия, 14 октября 2021 года в поселке Текстильщиков города Читы обвиняемый убил 14-летнюю девочку. Сегодня Черновский районный суд Читы удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал Марков.

Задержанный подросток признался в преступлении. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, на теле погибшей были найдены ножевые ранения.

Расследование этого убийства руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата ведомства.