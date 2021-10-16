В Ленобласти пассажирский поезд сбил коляску с младенцем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело в связи со смертью малолетней девочки, мать которой переходила железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. В результате пассажирский поезд задел коляску с ребенком. Об этом журналистам рассказали в субботу в пресс-службе ведомства.

"Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ в связи с гибелью младенца на железной дороге возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении

По версии следствия, около 11:00 мск в районе станции Поповка женщина 1994 года рождения с коляской переходила железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, слушая при этом музыку через акустические наушники. Проезжающий высокоскоростной поезд задел коляску, в результате чего девочка 2020 года рождения получила травмы, от которых позже умерла в больнице.

Следователи и криминалисты Ленинградского следственного отдела на транспорте проводят проверку и выясняют детали случившегося, по результатам которой будет принято процессуальное решение.