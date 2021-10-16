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В Нижнем Новгороде 15 человек пострадали при столкновении грузовика с двумя автобусами

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь
© Владимир Гердо/ТАСС, архив

ТАСС, 16 октября. Прокуратура Нижегородской области проводит проверку по факту ДТП с грузовиком и двумя автобусами в Нижнем Новгороде, в результате которого пострадали 15 человек. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства в субботу.

"Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту ДТП, произошедшего сегодня, 16 октября 2021 года, по ул. Мирошникова, 7, в Московском районе г. Нижнего Новгорода. По предварительной информации, 15 человек травмированы, им оказывается медицинская помощь", - сказано в сообщении.

В пресс-службе управления ГИБДД по области ТАСС уточнили, что, по предварительным данным, грузовой автомобиль ГАЗ, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу и столкнулся с автобусом ЛиАЗ, который далее врезался в автобус ПАЗ.

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