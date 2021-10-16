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Адвокат Марцинкевича подтвердил факт написания им девяти явок с повинной об убийствах

По словам Алексея Михальчика, согласно материалам уголовного дела, не все факты, изложенные его подзащитным, нашли подтверждение

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Националист Максим Марцинкевич (известный как Тесак) написал незадолго до смерти в СИЗО Челябинска девять явок с повинной, в которых признался в убийствах. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Алексей Михальчик.

Ранее сведения о написанных Марцинкевичем явках с повинной появились в ряде газет и Telegram-каналов. "Действительно, Марцинкевич написал девять явок с повинной, в которых заявил о своей причастности к девяти убийствам. Сделал он это во время пребывания в колонии в Красноярском крае. В его допросе участвовал начальник оперативного отдела местной колонии, на которого неоднократно писались заявления другими заключенными о применении им пыток. Ну и самое главное: после осмотра трупа Марцинкевича в его рту нашли предсмертную записку, в которой он заявляет, что признался в убийствах, которых не совершал, под воздействием пыток", - заявил адвокат.

Он также добавил, что, согласно материалам уголовного дела, возбужденного после заявлений Марцинкевича, не все факты, изложенные им в явках с повинной, нашли подтверждение. "По трем или четырем эпизодам дела так и не возбуждены, по крайней мере на данный момент. А самое интересное, что даже после явок с повинной Марцинкевич числился в деле свидетелем, а не подозреваемым, что, на наш взгляд, странно", - отметил Михальчик.

Адвокат добавил, что будет добиваться формального возбуждения уголовного дела в отношении Марцинкевича. "По закону они потом обязаны обратиться к отцу моего доверителя, чтобы он согласился его прекратить в связи со смертью подозреваемого. Но тот против такого шага, он хочет, чтобы в ходе расследования были установлены все факты, связанные с этой историей, а особенно обстоятельства смерти самого Марцинкевича. Но пока следователи не возбудили никаких дел в отношении самого Тесака", - заключил Михальчик.

Тело Марцинкевича обнаружили утром 16 сентября 2020 года в камере СИЗО № 3 ГУ ФСИН России по Челябинской области. Предварительная причина смерти - суицид. По данным СК, смерть не носит криминального характера, но его родственники подвергают эту версию сомнению. После смерти Марцинкевича были арестованы несколько человек, по делам которых он давал свидетельские показания.

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