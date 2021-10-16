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Источник назвал причину отравления школьников в Подмосковье

По предварительным данным, причиной стала ротавирусная инфекция

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Причиной отравления школьников в Клину, предварительно, стала ротавирусная инфекция. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Предварительный диагноз детей - ротавирусная инфекция", - сказал собеседник агентства.

По данным СК, 15 октября 20 школьников обратились в больницу с признаками пищевого отравления. Им оказана медпомощь, шестеро детей остаются на стационарном лечении в больнице.

По данному факту начата доследственная проверка. Следователями опрошены должностные лица, истребована необходимая документация. Работниками Роспотребнадзора взяты образцы продуктов, которые употребляли дети, и направлены для проведения экспертизы. Клинская городская прокуратура также начала проверку в связи с отравлением детей.

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