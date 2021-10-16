Количество пострадавших в ДТП в Нижнем Новгороде выросло до 18

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Количество пострадавших в результате столкновения грузовика и двух автобусов в Нижнем Новгороде выросло до 18 человек. Пятеро из них госпитализировали. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что пострадали 15 человек, им оказывается медицинская помощь. "По уточенным данным, в результате ДТП пострадали 18 человек, пятеро из них госпитализированы, остальные пострадавшие доставлены на осмотр в больницу", - сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что погибших в ДТП нет, среди пострадавших нет детей.

По данным ГУ МВД по региону, число пострадавших составило 16, из них пятеро госпитализированы. "Уточненная информация по ДТП, произошедшем в Московском районе Нижнего Новгорода: по предварительной информации, за медицинской помощью обратились 16 человек, 5 из них доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Столкновение грузовика и двух автобусов произошло днем в субботу по улице Мирошникова в районе дома № 7 в Московском районе. Предварительно, грузовой автомобиль ГАЗ, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу и столкнулся с автобусом ЛиАЗ, который далее врезался в автобус ПАЗ.

Прокуратура по данному факту проводит проверку.