Суд избрал запрет определенных действий мужчине, причастному к пожару в доме Чубакова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий Ивану Малахову-гендиректору компании ООО "Мастер Руф", которая производила ремонтные работы в доходном доме К. Г. Чубакова, где 9 октября в результате пожара пострадало 25 квартир. Об этом журналистам сообщили в субботу в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Суд избрал запрет определенных действий Малахову. [Ему] запрещено покидать Санкт-Петербург и Ленобласть и приближаться к дому 30 литера "А" по набережной Карповки ближе, чем на 100 м, общаться со свидетелями, экспертами, потерпевшими по делу", - говорится в сообщении

Следствие настаивало на избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, сам Малахов просил меру в виде залога, но суд всем отказал. В пресс-службе также добавили, что Иван Малахов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").

По версии следствия, с 7 по 10 октября Малахов, являясь генеральным директором ООО "Мастер Руф", действуя умышленно, при производстве ремонтных работ в комнате квартиры дома 30 на набережной реки Карповки, ненедлежащим образом использовал тепловую электрическую пушку, в связи чем была создана реальная угроза жизни и здоровью проживающих в указанной комнате лиц. Также следствием установлено, что 9 октября при проведении строительных и иных работ на седьмом этаже вышеуказанного дома в результате нарушений неустановленными сотрудниками организации правил безопасности произошло возгорание кровли дома, тем самым не установленное следствием лицо совершило преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба").

По данным жилищного комитета Санкт-Петербурга, в результате пожара, который начался вечером 9 октября, пострадали 25 квартир, в том числе 14 коммунальных. Четыре квартиры выгорели целиком, в них зарегистрированы 16 человек. Всего в доме проживает 76 семей (140 человек). В день ЧП были эвакуированы 100 человек, сведений о погибших и пострадавших не поступало.

Здание на набережной реки Карповки построено в 1911-1912 гг. как доходный дом К. Г. Чубакова и имеет статус выявленного объекта культурного наследия.