Два человека пострадали в ДТП с автобусом в Псковской области

ПСКОВ, 16 октября. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате столкновения рейсового пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Псковской области, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе УМВД по области.

"ДТП произошло на автодороге Усвяты - Великие Луки. Рейсовый автобус Смоленск - Великие Луки марки "Кавз" столкнулся с автомобилем "Ваз-21012". За рулем "Ваза" находился мужчина 1993 года рождения и с ним пассажир. Они оба пострадали", - сказала собеседница агентства.

На месте ДТП работают сотрудники МВД, МЧС, следственная группа. "Пассажира увезли в ближайшую больницу", - добавила она.