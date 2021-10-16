{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Два человека пострадали в ДТП с автобусом в Псковской области

Одного из них увезли в больницу

ПСКОВ, 16 октября. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате столкновения рейсового пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Псковской области, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе УМВД по области.

"ДТП произошло на автодороге Усвяты - Великие Луки. Рейсовый автобус Смоленск - Великие Луки марки "Кавз" столкнулся с автомобилем "Ваз-21012". За рулем "Ваза" находился мужчина 1993 года рождения и с ним пассажир. Они оба пострадали", - сказала собеседница агентства.

На месте ДТП работают сотрудники МВД, МЧС, следственная группа. "Пассажира увезли в ближайшую больницу", - добавила она.

Теги
РоссияПсковская область
Молния
Двое задержаны в связи со смертью от отравления спиртом 18 человек в Екатеринбурге
Читать полностью