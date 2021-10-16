Правозащитник просит прокурора Москвы проверить данные о нарушении прав Белой в СИЗО

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека, член Общественного совета при прокуроре Москвы Иван Мельников обратился к столичному прокурору Денису Попову после появления в СМИ сведений о нападении на врача Елену Белую в СИЗО-6. Он просит надзорное ведомство провести проверку этого изолятора. Об этом сказано в тексте документа, с которым ознакомился ТАСС.

"В связи с информацией СМИ и наблюдателей из Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы о многочисленных нарушениях руководством ФКУ "СИЗО-6 УФСИН России по Москве" прав подозреваемых гражданок РФ, врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, на территории следственного изолятора, а также возможном сокрытии информации о многочисленных нарушениях и халатности со стороны сотрудников СИЗО обращаюсь к Вам с просьбой о проведении комплексной проверки указанного СИЗО", - отмечается в обращении.

В документе отмечается, что камеры, в которых содержались Белая и Сушкевич, не были оборудованы работающими холодильниками и телевизорами, а Сушкевич была помещена в карцер без соответствующих на то оснований. "Руководство СИЗО-6, видимо, халатно отнеслось к исполнению своих служебных обязанностей, допустив межкамерный конфликт, либо намеренно активисткам СИЗО была дана команда, в результате чего Белая подверглась нападению со стороны сокамерниц, однако вместо проведения проверки была произведена попытка сокрытия информации о происшествии", - утверждается в документе.

Мельников просит прокуратуру провести проверку информации и принять меры прокурорского реагирования для восстановления прав подозреваемых и обвиняемых лиц, содержащихся в СИЗО-6.

Ранее адвокат Камиль Басов заявил, что на Белую напали сокамерницы. Управление ФСИН по Москве опровергло эту информацию.

Уголовное дело и судебный процесс

Московский областной суд 4 октября отправил и. о. главного врача роддома № 4 в Калининграде Елену Белую и реаниматолога-анестезиолога регионального перинатального центра Элину Сушкевич под арест до 4 января 2022 года. Защита заявила, что считает эту меру избыточной и подала апелляцию на арест подсудимых в Первый апелляционный суд общей юрисдикции. Рассмотрение жалобы защиты назначено на 27 октября.

30 июня 2019 года следствие предъявило Белой обвинение в организации убийства ребенка, а Сушкевич - в совершении убийства. Согласно материалам дела, в ноябре 2018 года, когда в роддоме в Калининграде родился недоношенный ребенок, Белая предложила Сушкевич умертвить его в целях экономии ресурсов больницы и поддержания показателей медицинской статистики. По версии следствия, Сушкевич ввела ребенку дозу магния сульфата, от чего тот умер. Для сокрытия следов преступления врач внесла в историю родов сведения, что ребенок умер якобы в утробе матери.

Дело Белой и Сушкевич рассматривалось Калининградским областным судом с участием присяжных заседателей. 10 декабря 2020 года присяжные вынесли оправдательный вердикт. Большинством голосов (пять против трех) они сочли недоказанным факт введения ребенку препарата, ставшего причиной его смерти. Областной суд 16 декабря 2020 года постановил оправдать подсудимых на основании вердикта присяжных. На решение калининградского суда была подана апелляция. По ходатайству заместителя генерального прокурора в 2021 году повторное рассмотрение уголовного дела в отношении Белой и Сушкевич было перенесено в Московский областной суд. Оно будет рассматриваться с участием присяжных.