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Новосибирская полиция проверит публикацию видео с детьми, лежащими у чаши с Вечным огнем

Личности несовершеннолетних устанавливают

НОВОСИБИРСК, 16 октября. /ТАСС/. Сотрудники ГУ МВД по Новосибирской области проведут проверку после публикации в социальных сетях видео, на котором группа детей якобы развлекалась на мемориале у чаши с Вечным огнем в Новосибирске, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Сотрудниками полиции будет проведена проверка, в ходе которой будут установлены личности несовершеннолетних, а также решен вопрос о привлечении их или их законных представителей к административной ответственности", - сказала собеседница агентства.

В субботу в социальных сетях появилось видео, на котором группа детей развлекалась на мемориале, где расположена чаша с Вечным огнем, один из них бросал в огонь мусор, другой курил, третий лежал на краю чаши. В публикациях сообщалось, что действие происходит в Новосибирске.

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