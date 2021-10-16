Количество пострадавших после ДТП с автобусами в Нижнем Новгороде выросло до 24

ТАСС, 16 октября. Число пострадавших в результате столкновения "Газели" и двух автобусов в Нижнем Новгороде увеличилось до 24. Госпитализированы три человека, двое находятся в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба правительства региона в субботу.

"В результате ДТП с участием автобусов и "Газели" на ул. Мирошникова в Нижнем Новгороде за медицинской помощью обратились 24 человека. Одному пострадавшему помощь оказана на месте, от госпитализации отказался. <…> Трое госпитализированы, шесть человек с легкими травмами отправлены на амбулаторное лечение. Остальные 14 человек продолжают обследование в приемном отделении. Из числа госпитализированных двое - в тяжелом состоянии, им проводятся экстренные операции по поводу тяжелых сочетанных травм, травм позвоночника и открытого перелома предплечья и кисти", - говорится в сообщении.

Еще у одного госпитализированного закрытая черепно-мозговая травма, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Столкновение грузовика и двух автобусов произошло днем в субботу по улице Мирошникова в районе дома № 7 в Московском районе. Предварительно, грузовой автомобиль ГАЗ, выезжая с второстепенной дороги, не уступил дорогу и столкнулся с автобусом ЛиАЗ, который далее врезался в автобус ПАЗ. Прокуратура проводит проверку по данному факту.